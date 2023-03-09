Подмосковье 09 марта 2023, 17:54 Жилые дома для «городка программистов» в Дубне построят летом

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Объекты для «городка программистов» в особой экономической зоне «Дубна» достроят к лету 2023 года. Главгосстройнадзор Московской области проверил ход строительства многоквартирного дома № 1.

Сейчас на объекте монтируются внутренние инженерные системы, окна и вентилируемые фасады.

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Согласно проекту, новостройка высотой 8-10 этажей на 140 квартир располагается на участке комплексной жилой застройки квартала С-3. Там уже сдали четыре многоэтажки и еще две строятся. Комплекс полностью достроят в 2024 году.

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На территории кварталов С-3, С-4 и С-5 Российского центра программирования построят городок программистов общей площадью 180 гектаров. В них разместят жилые дома, детские сады, торговый центр, а также оборудуют набережную реки Волги.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что в прошлом году в Подмосковье благоустроили 436 общественных пространств. Это скверы, парки, набережные и другие территории.

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