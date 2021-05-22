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    22 мая 2021, 00:55

    Жильцы поврежденной газом многоэтажки в Химках вернутся в квартиры в августе

    Кирилл Фролов

    Восстановление девятиэтажного жилого дома в подмосковных Химках, поврежденного в результате взрыва газа, идет с опережением графика. Планируется, что жильцы смогут вернуться в квартиры 25 августа, сообщили в администрации городского округа.

    Жильцы поврежденной газом многоэтажки в Химках вернутся в квартиры в августе

    19 марта в девятиэтажном доме в Химках прогремел взрыв, после чего начался пожар. В результате погибли четыре человека, еще четверо были госпитализированы. Из дома эвакуировали жильцов двух подъездов. Инцидент произошел в доме № 16 по улице Зеленой.

    От взрыва в двух квартирах сложились стены и обрушилось перекрытие между восьмым и девятым этажами. Часть стены вместе с балконной перегородкой рухнула на землю.

    Сейчас строители занимаются укреплением шахты лифта. В кирпичный каркас здания заливают бетон, восстанавливая несущую способность стен в подъезде и квартирах.

    Уже восстановлены все межэтажные перекрытия. Рабочие заново выстраивают поврежденные стены и устанавливают кровлю. В ближайшее время там проведут капитальный ремонт системы газоснабжения, затем проведут монтаж газового оборудования.

    В доме установят газовые анализаторы, чтобы предотвратить подобные случаи, заявил министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский.