Жильцы поврежденной газом многоэтажки в Химках вернутся в квартиры в августе

Восстановление девятиэтажного жилого дома в подмосковных Химках, поврежденного в результате взрыва газа, идет с опережением графика. Планируется, что жильцы смогут вернуться в квартиры 25 августа, сообщили в администрации городского округа.

19 марта в девятиэтажном доме в Химках прогремел взрыв, после чего начался пожар. В результате погибли четыре человека, еще четверо были госпитализированы. Из дома эвакуировали жильцов двух подъездов. Инцидент произошел в доме № 16 по улице Зеленой.

От взрыва в двух квартирах сложились стены и обрушилось перекрытие между восьмым и девятым этажами. Часть стены вместе с балконной перегородкой рухнула на землю.

Сейчас строители занимаются укреплением шахты лифта. В кирпичный каркас здания заливают бетон, восстанавливая несущую способность стен в подъезде и квартирах.

Уже восстановлены все межэтажные перекрытия. Рабочие заново выстраивают поврежденные стены и устанавливают кровлю. В ближайшее время там проведут капитальный ремонт системы газоснабжения, затем проведут монтаж газового оборудования.

В доме установят газовые анализаторы, чтобы предотвратить подобные случаи, заявил министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский.