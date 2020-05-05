Жильцы многоэтажки в Красногорске дистанционно отпраздновали День Победы

«Мы, конечно, хотели немного по-другому отметить этот праздник. Наши дети выучили потрясающие стихи, здесь со мной должны были быть ведущие Нина и Лариса. К сожалению, они больны. К нам должен был прийти хор русской песни. Но сами видите: вирус этот сделал свое дело, но не отменил наш праздник», — рассказала жительница дома Галина Шпакова.

К трем часам на балконах все оживились. Одни решили объединить этот парад с акцией «Бессмертный полк» и взяли с собой фотографии, другие — цветы, третьи — шары. А потом начались песни. «Катюшу» и «День победы» пели на всех этажах.

Кстати, для организации такого праздника понадобилось одно лишь желание. Галина Павловна предложила, другие жители — поддержали. Дальше начался обзвон соседей и родственников. Так у мероприятия появились и флаги, и оборудование.

«Звук — это мой племянник, если по-честному. Он всегда нам помогает, и Новый год, и всю озвучку. Ну, а кроме того, за это время у нас сложился отличный коллектив активных людей. Я болела и практически не выходила из дома. И все делали без моего участия», рассказывает Галина.

Завершился праздник поздравлением главных действующих лиц — ветеранов. В этом праздничном доме проживает 10 участников Великой Отечественной войны. И внимание досталось каждому. Пусть и дистанционное, зато самое искреннее.