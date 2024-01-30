30 января 2024, 11:09
Жильцов треснувшего дома в Пересвете поселили в гостиницах со светлыми номерами и с питанием
Эвакуированных жильцов треснувшего дома № 7 на Октябрьской улице в Пересвете заселили в гостиницы. Там разместили тех, у кого нет возможности временно переехать к родственникам. Их обеспечили питанием и комфортными светлыми номерами.
Одной из тех, кто уже заселился в гостиницу, стала Светлана Антонова. Помимо вещей первой необходимости, с собой она взяла книги.
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Женщине предоставили уютный двухместный номер. Светлана отметила поддержку властей и сказала, что вопросы решают оперативно.
На Октябрьской улице работают специалисты. Глава Сергиево-Посадского городского округа Дмитрий Акулов находится в диалоге с жильцами, вскоре обозначат алгоритм дальнейших действий.
Прокуратора Подмосковья начала проверку из-за трещины на фасаде, а следователи возбудили уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья.
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