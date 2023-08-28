Подмосковье 28 августа 2023, 04:00 Жильцов дома 5 на улице Ленина в Лобне попросили пустить газовщиков для проверки оборудования

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Жители одного из подъездов дома № 5 на улице Ленина остались без газа. Голубое топливо им отключили из-за утечки, на которую пожаловался один из жильцов. Для того, чтобы обеспечить безопасность, специалистам необходимо попасть во все квартиры. Однако к просьбе газовщиков проверить оборудование с должным вниманием отнеслись далеко не все.

«Мы вчера приостановили, сегодня назначили дату перепуска газа. К сожалению, из 16 квартир четыре только на месте. И ранее в этих квартирах не было доступа для планового технического обслуживания, то есть жители данного дома и подъезда не очень серьезно относятся к обслуживанию газового оборудования», — сообщил гендиректор ООО «Сепцгазстройконтроль» в Лобне Алексей Зимов.

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В тех квартирах, куда удалось попасть, специалисты проводят плановое обследование и необходимый ремонт. Однако включить газ до тех пор, пока не проверят весь подъезд, они не могут.

«Уже вот почти сутки нет газа. У нас тут куча детей, нам приходится готовить в микроволновке. Мне кажется, какой-то нужно, может быть, чат общедомовой. Чтобы там всех оповещали. Потому половина квартир пустует, либо люди на работе, поэтому доступа нет. Надеюсь, сегодня все починят и включат», — заявила жительница дома Марина Адеева.

На помощь специалистам газовой службы приходят сотрудники управляющей компании, Госжилинспекции и администрации города. На дверях расклеивают объявления, хозяев закрытых квартир разыскивают по телефону, размещают информацию в общедомовых чатах. Помочь газовикам должны и новые правила, которые вступят в силу в ближайшее время.

«Просим всех жителей связаться со специализированной организацией. Все контакты будут размещены на подъездах. Чтобы связались и оформили допуски в квартиры. С 1 января вступают новые правила обслуживания домов», — рассказал начальник управления ЖКХ муниципалитета Сергей Петухов.

В дом № 5 на улице Ленина специалисты газовой службы будут возвращаться снова и снова. До тех пор, пока хозяева квартир не разрешат им допуск к оборудованию, проверка которого займет совсем немного времени, зато обеспечит безопасность жителей всего дома.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что Подмосковье показало лучшие среди других регионов России результаты за время участия в президентской программе газификации домов. Благодаря ее продлению к 2030 году подключат еще 515 населенных пунктов.

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