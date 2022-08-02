Жильцов 46 тысяч квартир Подмосковья предупредили о приостановке газа за нарушения

Хозяева 46,2 тысячи квартир в 49 городских округах Подмосковья отказались пускать специалистов для техобслуживания оборудования. Теперь они рискуют остаться без газа. Об этом сообщила глава Госжилинспекции региона Ольга Федина.

Жители могут лишиться топлива, если вновь откажутся пускать в квартиры сотрудников администраций, управляющих компаний и Госжилинспекции, рассказала Федина. Больше всего нарушителей оказалось в Богородском — 8061, Мытищах — 4071 и Королеве — 3982. Глава ведомства рассказала, что из 113 тысяч «неблагополучных» адресов заявки в ЕДС завели на 85% из них.

«Квартиры с подтвержденными отказами в допуске — первоочередники на отключение. Как показал июль, с газом шутить никто не намерен, и если безопасность людей потребует, услуга будет приостановлена», — добавила она.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что программу социальной газификации в Подмосковье планируют завершить до конца этого года.