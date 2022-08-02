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    02 августа 2022, 15:14

    Жильцов 46 тысяч квартир Подмосковья предупредили о приостановке газа за нарушения

    Александра Перепечаева, Анастасия Сазонова

    Хозяева 46,2 тысячи квартир в 49 городских округах Подмосковья отказались пускать специалистов для техобслуживания оборудования. Теперь они рискуют остаться без газа. Об этом сообщила глава Госжилинспекции региона Ольга Федина.

    Жильцов 46 тысяч квартир Подмосковья предупредили о приостановке газа за нарушения

    Жители могут лишиться топлива, если вновь откажутся пускать в квартиры сотрудников администраций, управляющих компаний и Госжилинспекции, рассказала Федина. Больше всего нарушителей оказалось в Богородском — 8061, Мытищах — 4071 и Королеве — 3982. Глава ведомства рассказала, что из 113 тысяч «неблагополучных» адресов заявки в ЕДС завели на 85% из них.

    «Квартиры с подтвержденными отказами в допуске — первоочередники на отключение. Как показал июль, с газом шутить никто не намерен, и если безопасность людей потребует, услуга будет приостановлена», — добавила она.

    Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что программу социальной газификации в Подмосковье планируют завершить до конца этого года.