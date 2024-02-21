Подмосковье 21 февраля 2024, 15:36 Жильцам пострадавших от коммунальных аварий квартир в Подольске передали стройматериалы Источник фото: Мария Андрюхина

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Подмосковные волонтеры доставили строительные материалы жителям Подольска, чьи квартиры пострадали при январских коммунальных авариях систем отопления. С начала благотворительной акции помощь получили собственники 36 квартир.

Напольную плитку и 12 рулонов обоев волонтеры передали пенсионерке из дома на Симферопольской улице, в квартире которой прорвало батареи. От горячей воды пол оказался испорчен, а обои стали отходить от стен из-за влажности.

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«В январе очень быстро приехала аварийная бригада. Перекрыла воду и поставила новую батарею. То, что ещё привезли обои, даже не ожидала, очень этому рада и благодарна. Спасибо большое», — сказала пенсионерка.

Также стройматериалы получили и жители дома на проспекте 50-летия Октября.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион привлечет серьезные инвестиции для обновления ЖКХ за три года.

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