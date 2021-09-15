Жильцам пострадавшего от взрыва дома в Ногинске рассказали о полагающихся выплатах

Жильцам разрушенных взрывом в Ногинске квартир выплатят компенсацию на покупку мебели. Об этом на встрече с жителями пострадавшего дома заявил вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин.

«Деньги начнем выплачивать, когда дом будет готов, чтобы никто не въезжал в квартиры с пустыми стенами», — пояснил вице-губернатор Подмосковья.

Владельцам однокомнатных квартир выплатят 300 тысяч рублей, двухкомнатных — 400 тысяч рублей, трехкомнатных — 500 тысяч.

Специалисты приступят к разбору разрушенного взрывом газа второго подъезда дома в Ногинске. Проведенные исследования показали, что есть риск обрушения всей секции. Сложившаяся ситуация представляет собой опасность для первого подъезда и соседнего дома.

«Максимально постараемся сохранить личные вещи. Но гарантии, что сохранится все никто дать не может», — подчеркнул Евгений Хромушин.

Он отметил, что для работы специалистам понадобится около 72 дней. На этот срок пострадавшую секцию отделят от соседнего дома и закроют доступ в первый подъезд.

«Мы не можем рисковать жизнями людей, поэтому приняли такое решение» — подчеркнул вице-губернатор.

Спасатели начнут плавный разбор подъезда сверху вниз. Пока это единственный возможный выход из ситуации

Итоговое обследование здания будет проведено 16 сентября.

Жителей отправят на проживание на базу отдыха «Боровое» или представят возможность арендовать жилье в Ногинске на весь период пока будет идти защитные мероприятия.

По итогам встречи Евгений Хромушин отметил, что основные выплаты уже проведены. Но остались сложные ситуации.

«Например, собственники не зарегистрированы в жилье, но фактически проживавшие в том доме и присутствовавшие в момент взрыва. Есть люди, которые не являются собственниками, потому что квартиры в ипотеке. Есть люди, которые арендовали жилье, но при этом там были их вещи. По этим категориям будем разбираться отдельно», — сказал вице-губернатор.

Главное быть близко к людям и не терять с ними контакт. Чтобы мы понимали, что возникающие проблемы снимались в режиме онлайн Евгений Хромушин.

Взрыв газа в девятиэтажном доме Ногинска прогремел в минувшую среду, 8 сентября. Спасатели достали из-под завалов семерых погибших. Шестеро из 20 пострадавших попали в больницы.

Все жильцы пострадавших квартир по распоряжению губернатора Московской области получат экстренные социальные выплаты. Семьям погибших выплатят по одному миллиону рублей, пострадавшим — по 500 тысяч

Кроме того, жителям, чьи квартиры задело взрывной волной, окажут помощь в размере 30 тысяч на человека, одиноким — 50 тысяч рублей.

Глава Богородского округа Игорь Сухин пообещал, что жители получат выплаты без сложностей, а исключительно в комфортном режиме. Кроме того, средства на ремонт выделят для владельцев автомобилей, которые получили повреждения от упавших осколков. После взрыва в округе объявили трехдневный траур в память о погибших.

Сегодня следователи задержали генерального директора компании, которая занималась обслуживанием внутриквартирного газового оборудования пострадавшего дома. По данным ведомства, предприниматель заключил контракты с двумя квартирами, в одной из которых и произошла утечка газа.

Выяснилось, что никаких проверок оборудования он не проводил. В результате из-за отсутствия специальной набивки между трубой и стеной, а также неправильной системы вентиляции газ из одной квартиры скопился в другой, где и произошла детонация. Обвинение руководителю компании пока не предъявили, но следователи подали в суд ходатайство об его аресте.