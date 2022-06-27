Жильцам дома в Чехове возместят ущерб от протечек крыши

Управляющая компания «ЖКХ Чеховского района» приступила к ремонту крыши дома, пострадавшего от протечек, на ул. Молодежной, 2 в Чехове. Восстановить кровлю планируют до конца июня.

Ремонт начался по поручению Госжилинспекции. После того как крыша будет восстановлена, УК приведет в порядок подъезд и возместит ущерб пострадавшим жильцам. Работы находятся на контроле главы ведомства Ольги Фединой.

Компания отремонтирует около 200 квадратных метров — это почти треть всей площади крыши. Краска на стенах и потолке пострадала в подъезде и трех квартира. Завершить ремонт крыши планируют до 30 июня, в подъезде — до 5 июля. Жителям пострадавших квартир выплатят ущерб из платы по статье содержание общего имущества дома.

Ольга Федина отметила, что такого масштаба разрушения не было, если бы управляющая компания добросовестно выполняла свою работу.