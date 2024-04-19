Подмосковье 19 апреля 2024, 09:59 Жилой район построят на Рабочей улице в Химках Группа «Самолет»

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Современный жилой район построят на Рабочей улице в Химках. В нем будут работать детские сады, школа, поликлиника и МФЦ. Застройщик передаст 10% от введенного в эксплуатацию жилья для переселения из ветхих домов.

Как рассказали в Минжилполитики Подмосковья, площадь района превысит 31 гектар. Работы проведет группа «Самолет». Каждую квартиру передадут собственнику с чистовой отделкой и сантехникой.

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На территории будет работать школа на 1650 мест и три детских сада на 800 воспитанников. Кроме того, там будет поликлиника на 215 посещений в смену, отделение почты, МФЦ и опорный пункт полиции.

На первых этажах ЖК будут работать кафе, магазины и салоны красоты. На территории обустроят спортивные и игровые площадки, а также многоуровневый и подземный паркинги.

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