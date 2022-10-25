Современный квартал с частными домами и развитой территорией появится в Дмитровском округе | 360°

Подмосковье 25 октября 2022, 14:05 Современный квартал с частными домами и развитой территорией появится в Дмитровском округе

Читать 360tv в

Современный жилой кластер из частных домов появится в Дмитровском округе Подмосковья. Его построят в едином архитектурном стиле. Здесь откроют школы, поликлиники, детские сады, фермы, спортивные центры, веломаршруты и супермаркеты.

Реклама

Квартал возведут в новом формате загородной недвижимости. Об этом сообщила министр жилищной политики Московской области Инна Федотова.

Это совершенно новый формат — с собственной инфраструктурой, тихими, безопасными улицами, стильной архитектурой и ухоженными участками Инна Федотова.

Все земельные участки свяжут непрерывной сетью дорожек, а территорию жилого кластера благоустроят. Дома будут строить «под ключ» и в едином стиле.

Квартал подключат к централизованным сетям электро-, газо- и водоснабжения. Жилой кластер сделают тематическим — научно-образовательным.

Застройщик — компания «Самолет-Дмитров». Она запланировала приступить к работам в этом году.

Ранее мы рассказали, как реновация в Подмосковье позволит вытащить людей из бараков и изменить облик жилых кварталов.