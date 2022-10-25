Современный квартал с частными домами и развитой территорией появится в Дмитровском округе | 360°

25 октября 2022, 14:05
Современный квартал с частными домами и развитой территорией появится в Дмитровском округе
Современный жилой кластер из частных домов появится в Дмитровском округе Подмосковья. Его построят в едином архитектурном стиле. Здесь откроют школы, поликлиники, детские сады, фермы, спортивные центры, веломаршруты и супермаркеты.
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Квартал возведут в новом формате загородной недвижимости. Об этом сообщила министр жилищной политики Московской области Инна Федотова.
Это совершенно новый формат — с собственной инфраструктурой, тихими, безопасными улицами, стильной архитектурой и ухоженными участками
Инна Федотова.
Все земельные участки свяжут непрерывной сетью дорожек, а территорию жилого кластера благоустроят. Дома будут строить «под ключ» и в едином стиле.
Квартал подключат к централизованным сетям электро-, газо- и водоснабжения. Жилой кластер сделают тематическим — научно-образовательным.
Застройщик — компания «Самолет-Дмитров». Она запланировала приступить к работам в этом году.
Ранее мы рассказали, как реновация в Подмосковье позволит вытащить людей из бараков и изменить облик жилых кварталов.
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