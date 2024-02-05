Подмосковье 05 февраля 2024, 10:10 Жилой квартал с детскими садами и школой построят на Рабочей улице в Химках Группа "Самолет"

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Новый жилой район построят на Рабочей улице в Химках. Там будут работать детские сады, школа, поликлиника и многофункциональный центр.

Как рассказали в Минжилполитики Подмосковья, для строительства ЖК группа «Самолет» подписала договор о комплексном развитии территорий нежилой застройки с администрацией округа. В новые квартиры с чистовой отделкой переедут более тысячи человек.

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На территории жилого комплекса построят школу на 1,6 тысячи мест, детский сад на 800 воспитанников, а также поликлинику на 215 посещений в смену, отделение почты, МФЦ и пункт полиции.

Во дворах проведут благоустройство, установят спортивные и игровые площадки, а также баки для раздельного сбора отходов.

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