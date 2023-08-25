Подмосковье 25 августа 2023, 10:03 Жилой квартал «Митино Дальнее» в Химках достроят к концу года Главгосстройнадзор МО

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Главгосстройнадзор Подмосковья проверил ход возведения жилых домов № 9, 10, 12 и 13 в составе ЖК «Митино Дальнее». Инспекторы дали рекомендации по обеспечению безопасности зданий и разъяснили, на что следует обратить внимание при подготовке к итоговой проверке.

ЖК «Митино Дальнее» начинала строить компания «Даналит» в 2014 году. В 2017-м работы приостановили, а застройщика признали банкротом. Движение на площадке возобновилось в конце 2021 года, после передачи объекта региональному Фонду защиты прав дольщиков.

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Восемь четырехэтажных домов в составе жилого квартала достроят в октябре. Свои квартиры получат 455 человек. Еще четыре дома завершат в ноябре.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поставил задачу решить вопрос обманутых дольщиков до конца 2023 года.

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