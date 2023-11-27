Подмосковье 27 ноября 2023, 15:51 Жилой комплекс «Жулебино парк» в Люберцах достроят к концу года Главгосстройнадзор МО

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Строительство жилого комплекса «Жулебино парк» завершится в Люберцах до конца года. Он будет состоять из 16 многоквартирных домов.

На данный момент 14 корпусов уже возвели. Так, девятый корпус площадью более 17 тысяч квадратных метров включает 312 квартир и 39 хозяйственных кладовых.

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На первом этаже расположились вестибюльная группа и комната охранника. Прилегающую территорию также благоустроили — там разместили пешеходную зону, площадки отдыха, а также зоны для занятия спортом.

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