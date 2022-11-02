Жилой комплекс «Западные ворота столицы» достроили в Одинцове | 360°

Подмосковье 02 ноября 2022, 16:51 Жилой комплекс «Западные ворота столицы» достроили в Одинцове

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Строительство одного из долгожданных жилых комплексов из двух 33-этажных жилых домов завершилось в Подмосковье. Акт итоговой проверки ЖК «Западные ворота столицы» подписали в Одинцове. Теперь в правах восстановят 366 дольщиков.

Возведение жилого комплекса началось более 20 лет назад, в 2001 году. Из-за финансовых трудностей ЖК переходил от застройщика к застройщику, пока его не взял под контроль прокурор Подмосковья Сергей Забатурин.

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«При непосредственном участии прокуратуры области были решены проблемные вопросы, связанные с технологическим присоединением домов жилого комплекса к объектам инженерной инфраструктуры. Кроме того, прокуратурой был проработан вопрос исключения дополнительного налогообложения участников долевого строительства ЖК „Западные ворота столицы“», — рассказал он.

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Акт итоговой проверки домов подписали 2 ноября на выездном совещании. В нем участвовал прокурор, глава Минжилполитики Инна Федотова, министр государственного надзора в строительстве Артур Гарибян, глава Одинцова Андрей Иванов, представители застройщика и дольщики.

Акт подписали через «Госуслуги» в течение пяти минут. Артур Гарибян отметил, что этот опыт стал обычным способом общения ведомства и застройщика.

«Акт сразу направлен в личный кабинет застройщика на сайте госуслуг. За этим последует и незамедлительная выдача ЗОС. „Цифра“ значительно упрощает процесс общения надзорных органов и застройщика», — отметил он.

Инна Федотова добавила, что для ввода ЖК в эксплуатацию необходимо получить акт технического присоединения к сетям водоснабжения. Сделать это планируют 18 ноября.

«Кроме того, к заявке на ввод застройщик прикладывает технический план, мы его предварительно проверили, чтобы после оперативно поставить эти дома на кадастровый учет Росреестра и начать выдавать ключи», — добавила она.

Дольщики смогут заселиться в свои квартиры в ближайшее время. Ожидается, что они получат ключи до конца этого года.

Ранее глава МинЖКХ региона Антон Велиховский сообщил об улучшении условий жизни более чем двух миллионов человек в Подмосковье благодаря капремонту. Об этом он доложил губернатору Андрею Воробьеву на заседании правительства.