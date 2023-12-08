Подмосковье 08 декабря 2023, 14:46 Жилой комплекс «Восточный» достроили в Звенигороде Пресс-служба министерства жилищной политики Московской области

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Три корпуса № 9, № 10 и № 13 достроили в жилом комплексе «Восточный» в Звенигороде. Квартиры в них в ближайшее время передадут 760 пострадавшим дольщикам.

Застройщик «СУ-155» начал возводить жилой комплекс в 2014 году, но не выполнил перед дольщиками свои обязательства. В ноябре 2020-го права на достройку трех домов в жилом комплексе «Восточный» передали Фонду развития территорий, который и завершил работы за счет средств федерального бюджета.

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«Мы завершили историю еще одного проекта-долгостроя в Московской области. Три дома в Звенигороде, которые когда-то начинало строить акционерное общество „СУ-155“, введены в эксплуатацию. Квартиры в них получат 760 пострадавших дольщиков, их права будут восстановлены», — сказал вице-премьер Российской Федерации Марат Хуснуллин.

Вопрос дольщиков в регионе остается на контроле. Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что до конца года дольщикам вручат 3,4 тысячи ключей от квартир.

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