Подмосковье 18 сентября 2023, 15:29 Жилой комплекс «Серебро» в Пушкино достроят к концу осени Главгосстройнадзор МО

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Инспекторы подмосковного Главгосстройнадзора проверили работы по возведению 17-этажного дома в ЖК «Серебро». Дом планируется сдать в конце ноября.

Дом, состоящий из шести секций, вмещает 432 квартиры. На первом этаже есть детский сад на 160 человек, пункт полиции, кабинет врача. Сейчас рабочие завершают монтаж внутренних и наружных инженерных систем, проводят благоустройство. Достроить корпус планируется в конце ноября.

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