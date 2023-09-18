18 сентября 2023, 15:29
Жилой комплекс «Серебро» в Пушкино достроят к концу осени
Инспекторы подмосковного Главгосстройнадзора проверили работы по возведению 17-этажного дома в ЖК «Серебро». Дом планируется сдать в конце ноября.
Дом, состоящий из шести секций, вмещает 432 квартиры. На первом этаже есть детский сад на 160 человек, пункт полиции, кабинет врача. Сейчас рабочие завершают монтаж внутренних и наружных инженерных систем, проводят благоустройство. Достроить корпус планируется в конце ноября.
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Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в этом году в регионе реализуют еще 13 проектов реновации.
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Строительство
Пушкино
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