Подмосковье 13 апреля 2023, 08:21 Жилой комплекс с детским садом и школой достроят в Лобне к 2024 году

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Жилой комплекс «Лобня-Сити» достроят к 2024 году. Там возведут семь жилых домов, детский сад на 330 мест и школу на 2200 мест.

Жилой комплекс «Лобня-Сити» — один из крупнейших в городском округе. Более тысячи человек купили здесь жилье. Изначально застройщик планировал возвести шесть домов, два из них сдали в 2018 году. Однако из-за возникших финансовых трудностей застройщик не смог до конца выполнить свои обязательства.

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При содействии правительства Московской области компания возобновила работу, сдвинув сроки строительства. Сейчас в жилом комплексе возводят седьмой и последний дом, а также два детских образовательных учреждения.

Недавно застройщик ООО «Бриз» получил разрешение Министерства жилищной политики Московской области на ввод в эксплуатацию дома № 6 на улице Колычева. В новом доме 17 этажей и 228 квартир. Последний дом в жилом комплексе планируют достроить в 2024 году.

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