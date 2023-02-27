Подмосковье 27 февраля 2023, 18:28 Жилой комплекс «Радужный» в Кашире достроят в 2024 году Фото: Иван Дубров

Читать 360tv в

В Кашире приступили к возведению семилетнего долгостроя — ЖК «Радужный». Согласно проекту, на улице 8 Марта появится два девятиэтажных дома на 249 квартир. Отмечается, что это первый объект в Кашире, строительство которого осуществляется с применением эскроу-счетов.

«Сейчас происходит мобилизация персонала и техники. Проект был заморожен более чем на семь лет, но сейчас застройщик получил кредит и возобновил строительство», — сообщил директор МКУ «Управление строительства» городского округа Кашира Василий Коротков.

Реклама

Завершить строительство жилого комплекса планируется в четвертом квартале 2024 года.

Реклама

Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил активнее сообщать дольщикам о ходе строительства их домов. Для этого будут проводиться встречи и вебинары.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».