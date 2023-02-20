Подмосковье 20 февраля 2023, 12:14 Жилой комплекс «Радужный» построят в Кашире с применением эскроу-счетов

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Первый жилой комплекс с применением эскроу счетов начали строить в Кашире. Рабочие приступили к возведению двух девятиэтажных домов на 249 квартир. Проектное финансирование проведет ПАО «Сбербанк».

Завершить строительство корпусов № 6 и № 7 в ЖК «Радужный» в Кашире планируется в четвертом квартале 2024 года.

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«Всего по „новой“ схеме — с использованием эскроу-счетов — в Подмосковье строят 7,5 миллиона квадратных метров жилья — это 522 МКД», — сообщил министр правительства Московской области по государственному надзору в строительстве Артур Гарибян.

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