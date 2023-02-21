Подмосковье 21 февраля 2023, 17:39 Жилой комплекс «Покровский» поставили на кадастр в Сергиевом Посаде

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Жилой комплекс «Покровский» в Сергиевом Посаде поставили на кадастровый учет. Об этом сообщили в Минжилполитики Подмосковья.

Постановка ЖК на кадастровый учет даст возможность владельцам квартир записать детей в сады и школы, прикрепиться к поликлинике и оформить права собственности. Объект получил адрес улица Владимирская, дом 63.

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Строительство комплекса началось в 2015 году. Дольщики должны были получить ключи в 2017-м, но из-за финансовых трудностей работы приостановили. В 2020 году Фонд развития территорий принял решение о завершении строительства, и теперь в правах восстановят всех владельцев квартир.

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