21 февраля 2023, 17:39
Жилой комплекс «Покровский» поставили на кадастр в Сергиевом Посаде
Жилой комплекс «Покровский» в Сергиевом Посаде поставили на кадастровый учет. Об этом сообщили в Минжилполитики Подмосковья.
Постановка ЖК на кадастровый учет даст возможность владельцам квартир записать детей в сады и школы, прикрепиться к поликлинике и оформить права собственности. Объект получил адрес улица Владимирская, дом 63.
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Строительство комплекса началось в 2015 году. Дольщики должны были получить ключи в 2017-м, но из-за финансовых трудностей работы приостановили. В 2020 году Фонд развития территорий принял решение о завершении строительства, и теперь в правах восстановят всех владельцев квартир.
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Строительство
Сергиев Посад
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