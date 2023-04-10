Подмосковье 10 апреля 2023, 13:07 Жилой комплекс «Пехра» достроят в Балашихе к 2024 году Застройщик ГК "Гранель"

Читать 360tv в

В Балашихе продолжается строительство корпусов № 10 и 10.1 в ЖК «Пехра». Ожидается, что ключи от квартир жители получат уже в первом квартале 2024 года.

Жилой комплекс расположен в экологичном районе и окружен лесными массивами. На территории комплекса работают два детских сада для 250 человек, а также строится третий — на 350 мест. На территории ЖК также находится детская поликлиника, рассчитанная на 50 пациентов в день, и школа искусств для 42 учеников.

Реклама

Всего по проекту предусмотрено четыре дошкольных учреждения в общей сумме на 720 мест и три поликлиники на 250 посещений в смену.

ЖК расположен в восьми километрах от МКАД. Для удобства водителей в ЖК расположен четырехуровневый паркинг на 133 машино-места.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что количество дольщиков в Подмосковье, которые до сих пор не получили свои квартиры, стремительно уменьшается. Власти региона поставили задачу закрыть эту проблему до конца года.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».