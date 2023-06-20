Подмосковье 20 июня 2023, 13:32 Жилой комплекс «Новые Изумрудные холмы» достроили в Красногорске Главгосстройнадзор МО

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Последний корпус в ЖК «Новые Изумрудные холмы» достроили в Красногорске. Главгосстройнадзор Подмосковья выдал заключение о соответствии объекта.

Застройщик — компания «Затонское» — строил 27-этажный многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями и автостоянкой закрытого типа пять лет. В ближайшее время владельцы 437 квартир получат ключи.

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Жилой квартал «Новые Изумрудные холмы» находится вблизи улицы Аннинской в Красногорске.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в регионе было 117 тысяч обманутых дольщиков. Из них 105,4 тысячи уже получили ключи от квартир или денежную компенсацию.