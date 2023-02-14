14 февраля 2023, 11:56
Жилой комплекс «Народный» в Подольске поставили на кадастровый учет
Жилому комплексу «Народный» в городском округе Подольск присвоили кадастровый номер. Теперь 296 дольщиков новостройки смогут оформить право собственности на жилье, записать детей в школу и детсад, прикрепиться к поликлинике и осуществить другие юридические процедуры.
Поставить объект на кадастровый учет стало возможно благодаря совместной работе министерства жилищной политики Московской области и регионального Управления Росреестра. Новостройке присвоен адрес: город Подольск, улица Народная, дом 23, корпус 1.
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Фонд развития территорий достроил ЖК «Народный» в декабре прошлого года.
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