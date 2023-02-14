Жилой комплекс «Народный» в Подольске поставили на кадастровый учет

Жилому комплексу «Народный» в городском округе Подольск присвоили кадастровый номер. Теперь 296 дольщиков новостройки смогут оформить право собственности на жилье, записать детей в школу и детсад, прикрепиться к поликлинике и осуществить другие юридические процедуры.