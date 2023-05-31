Подмосковье 31 мая 2023, 14:42 Жилой комплекс «Можайский» в Подмосковье достроят в конце 2023 года Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства Московской области

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Гендиректор Фонда защиты прав граждан-участников долевого строительства Московской области Вячеслав Бетин обсудил с дольщиками ЖК «Можайский» в Можайске сдачу объекта. Его планируют достроить в четвертом квартале этого года, сообщили в министерстве жилищной политики региона.

На встрече также обсудили демонтажные работы, усиление монолитных конструкций, монтаж внутренних инженерных сетей и подготовку к установке грузовых лифтов.

Застройщик ООО «Ниса» планировал сдать объект в апреле 2015 года. Однако 128 дольщиков не получили ключи вовремя, так как компанию признали банкротом. В октябре 2021 года Фонд взялся достроить жилой комплекс.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что дольщики всех домов группы компаний «Урбан Груп» скоро получат ключи от квартир.

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