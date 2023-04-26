Подмосковье 26 апреля 2023, 11:56 Жилой комплекс «Квартал Строгино» построят в Красногорске ГК Самолет

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Новый ЖК «Квартал Строгино» построят в Красногорске. На участке площадью почти 21 гектар появится жилой квартал с благоустроенной территорией, общественно-деловой зоной и объектами социальной инфраструктуры.

ГК «Самолет» получила разрешение на строительство жилого комплекса. Работы пройдут в четыре этапа.

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На первых трех этапах будет построено девять 24-этажных домов и два 12-этажных дома. На территории также появится подземный паркинг на 889 машиномест. Также будут возведены объекты социальной инфраструктуры — школа на 1,1 тысячи учащихся и детский сад для 300 малышей. В восточной части ЖК будет находиться многоуровневая автостоянка на 1,25 тысячи машиномест.

В рамках четвертого этапа будет построено три комплекса с подземным двухуровневым паркингом, рассчитанным на 351 машину. Также для жителей обустроят поликлинику на 115 посещений в смену, торговый центр и отделение почты.

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