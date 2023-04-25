Подмосковье 25 апреля 2023, 11:36 Жилой комплекс комфорт-класса «1-й Южный» построят в Ленинском округе ГК ФСК

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Министерство жилищной политики Подмосковья выдало разрешение на строительство нового жилого комплекса в Ленинском округе. Особенностью проекта станут бульвар с редкими видами растений и плодовые деревья на территории микрорайона.

Девелопер проекта — ГК ФСК. Жилой комплекс комфорт-класса построят в Ленинском городском округе в километре от МКАД по трассе М-4 «Дон».

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В проекте 14 домов переменной этажности почти на 12 тысяч квартир. Застройщик планирует реализовать концепцию город-сад, предоставив будущим жителям возможность быть ближе к природе. Особенностью проекта станет пешеходный бульвар-дендрарий и высадка на территории плодовых деревьев.

На территории комплекса построят две большие школы, три детских сада и поликлинику.

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