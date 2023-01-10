Подмосковье 10 января 2023, 17:07 Жилой комплекс «Кирова, 17» в Домодедове получил кадастр

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Новый жилой комплекс «Кирова, 17» достроили в Домодедове. В Министерстве жилищной политики Подмосковья сообщили, что объект поставлен на кадастровый учет.

Застройщик жилого комплекса - компания «Гюнай» - планировал завершить строительство еще в 2020 году, но со своими обязательствами не справился из-за финансовых трудностей. В Подмосковье возникло еще 1445 дольщиков, которые в положенный срок не смогли получить ключи от своих квартир в ЖК «Кирова, 17». Для решения проблемы Министерство жилищной политики привлекло нового инвестора - группу компаний «Страна Девелопмент». В декабре 2022 года жилой комплекс был достроен и введен в эксплуатацию.

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При постановке на кадастровый учет объект получил адрес: Московская область, город Домодедово, микрорайон Центральный, улица Кирова, дом 17, корпус 1.

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В январе губернатор Андрей Воробьев заявил, что Подмосковье уделит особое внимание дольщикам в 2023 году.