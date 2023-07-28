28 июля 2023, 09:53
Жилой комплекс бизнес-класса River House достроили в Щелкове
Жилой комплекс бизнес-класса River House ввели в эксплуатацию в Щелкове. Там разместили детский сад, магазины, рестораны и другие объекты.
Как рассказали в Минжилполитики Подмосковья, жилой комплекс находится на набережной реки Клязьма. Он состоит из четырех 20-этажных секций с подземной парковкой.
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На первых двух этажах домов находятся коммерческие помещения, в которых открыли частный детский сад, супермаркет, ресторан и другие объекты. В жилой зоне находится 382 квартиры и восемь видовых пентхаусов.
Внутри ЖК находится ландшафтный парк площади около двух гектаров, детские и спортивные площадки и собственный выход на набережную.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».
Строительство
Щелково
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