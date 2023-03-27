Подмосковье 27 марта 2023, 16:29 Жилой комплекс «Белый город» в Химках достроят к концу года

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Жилой комплекс «Белый город» в деревне Николо-Черкизово в Химках достроят в этом году. Дольщики домов первой очереди строительства смогут получить ключи от долгожданных квартир уже в сентябре, а второй очереди — в декабре.

Дольщики поучаствовали в совещании по поводу достройки жилого комплекса «Белый город». Они могли задать вопросы представителям прокуратуры Московской области, Министерства жилищной политики и администрации городского округа Химки.

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Сейчас в домах первой очереди идет ремонт кровель и фасадов, монтаж оконных блоков и стеклопакетов, устройство внутренней кладки и наружных сетей. На остальных объектах ведутся кладочные работы, монтаж конструкций кровли и обустройство наружных сетей. На стройплощадке работают 469 человек и 29 единиц техники.

Напомним, «Белый город» начали возводить в 2013 году. Спустя некоторое время ООО «Сабидом-инвест» приостановил строительство из-за отсутствия финансирования. В 2016 году достройку объекта взяла на себя «Урбан Групп», которая впоследствии обанкротилась. Кутузовское поселение с недостроем в этом году вошло в городской округ Химки, и власти округа взялись за решение этого вопроса.

Правительство Подмосковья привлекло нового инвестора для завершения строительства 79 домов жилого комплекса и восстановления прав 544 химчан. Масштабное соглашение было подписано с группой компаний «Инград». Администрация городского округа Химки контролирует ход работ.

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