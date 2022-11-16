Подмосковье 16 ноября 2022, 10:12 Жилой комплекс «Батарейный» в Лобне поставили на кадастр

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Жилой комплекс «Батарейный» в Лобне получил кадастровый номер благодаря работе Минжилполитики и Росреестра. В правах восстановили более 300 дольщиков.

В 2015 году договоры долевого строительства заключили свыше 300 человек. Застройщик пообещал вручить им ключи в 2017 году, однако из-за финансовых трудностей работы затянулись. В 2022 году застройщика признали банкротом, после чего к возведению объекта привлекли инвестора.

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В результате к работам привлекли «Специализированного застройщика „Территория комфорта“, входящего в ГК „ФСК“. В результате жилой комплекс ввели в эксплуатацию и поставили на кадастр.

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