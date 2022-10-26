Жилой комплекс «Батарейный» в Лобне достроят в ноябре | 360°

26 октября 2022, 10:48
Жилой комплекс «Батарейный» в Лобне достроят в ноябре
Итоговую проверку жилого комплекса на Батарейной улице завершат в Лобне в ноябре. Если застройщик вовремя устранит нарушения, то ЖК получит заключение о соответствии.
Строительство дома на 345 квартир начали в июне 2015 года. В 2020 году работы были приостановлены из-за финансовых трудностей. Для завершения привлекли инвестора.
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Глава Главгосстройнадзора Подмосковья Артур Гарибян рассказал, что в августе на объекте провели профилактический визит и отметили ряд нарушений, устранение которых проверят в начале ноября.
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«В настоящее время Главгосстройнадзор проводит итоговую проверку. Срок ввода объекта в эксплуатацию и начало выдачи ключей гражданам для заселения — ноябрь–декабрь 2022 года», — добавил он.
Ранее губернатору Андрею Воробьеву доложили о школах и благоустройстве в Долгопрудном. В ближайшее время там начнется преображение Центрального парка.
Лобня
Строительство
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