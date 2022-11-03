Жилой комплекс «Батарейный» достроили в Лобне | 360°

Подмосковье 03 ноября 2022, 10:11 Жилой комплекс «Батарейный» достроили в Лобне

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Заключение о соответствии выдали жилому комплексу «Батарейный» в Лобне. Это позволило восстановить в правах 345 дольщиков, сообщили в Главгосстройнадзоре Подмосковья.

ЖК на Батарейной улице начали строить в 2015 году. Из-за финансовых трудностей работы приостановили и смогли возобновить только в 2022 году — после того, как к проекту подключили инвестора. Ведомство ежедневно держало ситуацию на контроле и проверяло ход работ и количество строителей на площадке.

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Ранее глава МинЖКХ региона Антон Велиховский сообщил об улучшении условий жизни более чем двух миллионов человек в Подмосковье благодаря капремонту. Об этом он доложил губернатору Андрею Воробьеву на заседании правительства.

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