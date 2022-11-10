Подмосковье 10 ноября 2022, 16:12 Жилой комплекс «Батарейный» достроили в Лобне

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ЖК «Батарейный» в Лобне получил разрешение на ввод в эксплуатацию. В правах восстановили свыше 300 дольщиков, рассказали в Минжилполитики региона.

Договор долевого строительства заключили свыше 300 человек в 2015 году. Застройщик обещал передать ключи в 2017 году, однако из-за финансовых проблем работы затянулись. В 2022 году его признали банкротом и к работам привлекли инвестора.

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«В результате этой работы в июле 2022 года было подписано соглашение между инвестором ООО „Специализированный застройщик ‚Территория комфорта‘“, входящим в ГК „ФСК“, подрядчиком, администрацией и конкурсным управляющим. Сейчас дом достроен и введен в эксплуатацию», — рассказала глава ведомства Инна Федотова.

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Ранее глава МинЖКХ региона Антон Велиховский сообщил об улучшении условий жизни более чем двух миллионов человек в Подмосковье благодаря капремонту. Об этом он доложил губернатору Андрею Воробьеву на заседании правительства.