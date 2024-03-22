Подмосковье 22 марта 2024, 09:49 Жилой кластер «Максимиха» на 6,5 тысячи домов построят в Домодедове Самолет

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Концепцию нового кластера ИЖС «Максимиха» одобрили Градостроительным советом Московской области. На площадке почти в 670 гектаров в городском округе Домодедово построят свыше 6,5 тысячи индивидуальных жилых домов.

В Министерстве жилищной политики Московской области рассказали, что реализацией проекта займется группа «Самолет». В жилом кластере возведут около 6585 домов, построят объекты социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры. Реализация запланирована в несколько этапов до 2032 года.

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Дома будут предлагать жителям с чистовой отделкой, подключением к центральным коммуникациям. На участках уже будут устроены такие атрибуты загородной жизни как баня, беседка, костровая чаша, площадка для детей.

Все постройки на территории кластера будут выполнены в едином стиле. Для жителей построят несколько детских садов, поликлинику и школу.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что Подмосковье лидирует по строительству и обновлению школ.

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