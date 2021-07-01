Жилой дом XIX века восстановили после пожара в Красноармейске

В ноябре 2020 года в Красноармейске почти полностью сгорел жилой дом, который был построен в XIX веке. Здание удалось восстановить. Сейчас рабочие обновляют фасад.

Жилого дома в Красноармейске, который стоит уже 160 лет, могло вовсе не быть. 14 ноября 2020 года там произошел пожар. В одной части здания было общежитие, в другой — обычные квартиры. Общежитие расселили еще в 2019 году. А вот в квартирах жили люди. И после страшного пожара пострадали оба корпуса.

«С тряпками уже на лице ходили, очень тяжело дышать. Здесь смог был настолько, что уже ничего не видно», — поделилась воспоминаниями Анна Минаева, жительница Красноармейска.

Воспоминания о страшном пожаре в ноябре 2020-го до сих пор не остыли. Тогда огонь перекинулся от нежилого крыла здания к квартирам. К счастью, никто не пострадал. А вот зданию пришлось туго. На время реконструкции дома собственникам квартир предоставили временное жилье.

При пожаре крыша очень пострадала, но после обновления об этом трудно догадаться. Фонд капитального ремонта, сотрудникам которого пришлось разбираться с последствиями пожара, постарался.

«Что касается кровли, общая площадь работ составила порядка 1800 квадратных метров, что касается ремонта чердачного помещения с утеплением — порядка полутора тысячи квадратных метров», — рассказал Александр Сможевский, руководитель проекта по капремонту.

Принимать работы пришла целая делегация — и администрация, и жители многострадального дома.

«На сегодняшний день у нас замечаний по кровле практически нет — особенно после ливня, прошедшего 28 числа, остаются у нас работы по фасадной части, и так как мы с вами договаривались, внутренние инженерные системы тоже включены в корректировку», — отметил Александр Шаповалов, заместитель генерального директора Фонда капитального ремонта по вопросам капитального ремонта.

Местные не покидали свой любимый дом ни на один день. Сначала выносили вещи, а потом вместе с подрядчиком контролировали ход работ.

«Сейчас ведутся работы по ремонту фасада, цвет мы выбирали вместе, согласовывали, нам было представлено четыре цвета», — рассказала Галина Сторублева, председатель совета дома.

Обитатели старинного дома очень хотят вернуться в свои квартиры. Но рабочим еще предстоит отремонтировать фасад. Работы продолжит контролировать местная администрация.