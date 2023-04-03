Подмосковье 03 апреля 2023, 17:58 Жилой дом в ЖК «Томилино Парк» в Люберцах достроили раньше срока Главгосстройнадзор МО

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Жилое здание из шести секций в составе ЖК «Томилино Парк» достроили. Главгосстройнадзор Подмосковья выдал заключение о соответствии требованиям проектной документации.

Застройщиком 17-этажного дома выступила группа компаний «Самолет». Возводить объект начали в мае 2021 года и все время работали с опережением графика. Сейчас дом полностью готов.

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Продолжается строительство еще семи корпусов в составе жилого комплекса. Эти здания сдадут в эксплуатацию в 2025 году.

Помимо жилья, строятся и социальные объекты. В ЖК «Томилино Парк» уже открыт один детский сад на 360 мест и школа на 1100 учеников, и эта работа будет продолжена.

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