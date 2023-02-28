28 февраля 2023, 10:56
Жилой дом в ЖК «Лесобережный» в Красногорске поставили на кадастровый учет
Дом № 11 поставили на кадастровый учет в ЖК «Лесобережный» в селе Николо-Урюпино под Красногорском. Оформить права собственности на жилье смогут свыше 100 дольщиков, сообщили в Минжилполитики Подмосковья.
После присвоения дому кадастрового номера участники долевого строительства смогут оформить права собственности, записать детей в школы и сады, а также совершать другие юридические процедуры. Здание получило адрес улица Полковника Глазунова, дом 12.
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