Подмосковье 15 апреля 2024, 12:28 Жилой дом в аварийном состоянии снесли в Лыткарине мособлархитектура

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Многоквартирный дом в шестом микрорайоне снесли в Лыткарине. Работы провели в рамках программы по ликвидации ветхих, возведенных незаконно и недостроенных зданий на территории Подмосковья.

По словам министра Правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислава Гордиенко, в связи с моральным и физическим износом здание 1930 года постройки признали аварийным и подлежащим сносу.

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«В рамках адресной программы „Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области“ была проведена процедура по расселению собственников восьми жилых помещений, после чего в марте текущего года произведен демонтаж. В настоящее время участок свободен от аварийной постройки, строительный мусор утилизирован», — рассказал Гордиенко.

Освободившуюся территорию благоустроят.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, ранее рассказал о планах капитального ремонта жилых домов в 2024 году.

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