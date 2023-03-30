30 марта 2023, 20:04
Жилой дом с детским садом построят в ЖК «Школьный» в Наро-Фоминске
Детский сад на 40 мест и жилой дом на 112 квартир построят в ЖК «Школьный» в Наро-Фоминском округе. Об этом сообщила пресс-служба Минжилполитики Подмосковья.
Дом будет состоять из одной 17-этажной секции. На первом этаже расположится детский сад с прогулочными площадками и теневыми навесами.
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Также в рамках проекта построят детскую игровую площадку, спортплощадку, оборудуют места для отдыха. Придомовая территория будет облагорожена — здесь высадят кустарники, газоны, хвойные и лиственные деревья.
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Строительство
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