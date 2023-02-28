Подмосковье 28 февраля 2023, 16:47 Жилой дом на Куркинском шоссе капитально отремонтировали в Химках

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Капитальный ремонт еще одного жилого дома завершился в Химках. Это девятиэтажное здание на Куркинском шоссе. Его фасад утеплили с применением бескаркасной системы.

Дом был построен в 1976 году, и с тех пор его фасад ни разу не обновлялся. Теперь его утеплили трехслойными панелями. Особая технология предотвращает образование плесени и грибка благодаря вентиляции.

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«На сегодняшний день утепление фасадов с применением бескаркасной системы — самое современное и действенное средство, нацеленное на создание максимального уровня комфорта проживания в доме, повышение энергоэффективных свойств здания и реализацию самых разных колористических решений», — поделился глава МинЖКХ Антон Велиховский.

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Ремонт домов в Подмосковье контролируют сотрудники технадзора. Узнать о деятельности ведомства можно на сайте.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил главам округов ускорить программу реновации. По ней жители аварийных домов получают новое комфортное жилье.

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