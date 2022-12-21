21 декабря 2022, 01:14
Жилой дом на 416 квартир в ЖК «Ривер-Парк» в Королеве сдали раньше срока
В Королеве завершили строительство седьмого по счету дома в ЖК «Ривер-Парк». Об этом рассказал министр правительства Подмосковья по госнадзору в строительстве Артур Гарибян.
«Жилой дом на 416 квартир успешно прошел итоговую проверку Главгосстройнадзора Московской области и получил заключение о соответствии проектной документации. Объект сдан раньше запланированного срока», — сказал Артур Гарибян.
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Сдача последнего из двух оставшихся многоквартирных домов ЖК «Ривер-Парк» запланирована на 2025 год, уточнил министр.
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Жилой комплекс «Ривер Парк» располагается на берегу реки Клязьмы. Застройщиком проекта является ООО «ПРОФИ-ИНВЕСТ».
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