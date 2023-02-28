Подмосковье 28 февраля 2023, 13:32 Жилой дом на 1275 квартир построили в подмосковном ЖК «Мытищи Парк»

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Первый урбан-блок в ЖК «Мытищи Парк» ввели в эксплуатацию. Он представляет собой многосекционный корпус с закрытым дворовым пространством, состоящим из нескольких зданий. Все квартиры реализовали с отделкой.

В жилом комплексе «Мытищи Парк» достроили дом на 1275 квартир. Застройщиком объекта выступила группа компаний «Самолет». Сквозные входные группы оснастили панорамным остеклением для доступа естественного света. Для хранения колясок, велосипедов и самокатов в каждой секции предусмотрены колясочные, в холлах на первых этажах установили камеры видеонаблюдения.

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Во дворе разместились игровые площадки для детей, спортивная площадка с уличным оборудованием и места для тихого отдыха. Двор будет закрыт для посторонних — калитки оборудованы системой контроля и управления доступом.

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«На данный момент в комплексе ведется строительство еще трех жилых корпусов и детского сада на 200 мест», — сообщила министр жилищной политики Московской области Инна Федотова.

В скором времени в урбан-блоке появятся объекты социальной инфраструктуры, многоуровневые паркинги, бульвар с центральной площадью и экопарк.

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