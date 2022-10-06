Жилой дом достроили на Садовом проезде в Бронницах | 360°

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Жилой дом достроили на Садовом проезде в Бронницах

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Недострой на Садовом проезде в Бронницах привели в порядок. Пятиэтажный дом начали возводить в 2017 году, но работы пришлось заморозить. Теперь там смогут поселиться жители округа.

Как рассказал министр правительства региона по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко, здание не получило разрешение на строительство, поэтому его признали самовольным.

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«В 2019 году, в результате совместной работы профильных ведомств, администрации городского округа Бронницы и застройщика была получена необходимая разрешительная документация, в 2022 году жилой многоквартирный дом был наконец достроен, получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию», — рассказал он.

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У дома благоустроили территорию, а внутри собственников ждут 54 квартиры.

Всего в Бронницах выявили 26 недостроев, из которых 14 возвели самовольно. Снесли или привели в порядок 20 объектов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил высокий запрос жителей Подмосковья на благоустройство городов. Он особенно выделил актуальность преображения лесопарков.

Строительство

Бронницы

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