Подмосковье 17 августа 2023, 10:44 Жилищными сертификатами обеспечат 310 сирот в Подмосковье к концу года

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Свыше 300 детей-сирот из Подмосковья получат жилищные сертификаты в этом году. Срок их выдачи в Мособлдуме продлевали дважды, и теперь он завершится 1 ноября.

Как рассказал председатель профильного комитета Андрей Голубев, раньше сертификаты выдавали в течение трех месяцев, после чего этот срок продлили до июня.

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«Мы увидели, что эта новая форма пользуется популярностью, уже более 260 ребят выбрали сертификаты. Многие дети при получении добавили свои средства и приобрели жилье большей площади», — сказал он.

Теперь получить жилищный сертификат все сироты могут до 1 ноября. Это даст возможность приобрести жилье еще 50 молодым людям.

«Весь опыт мы обобщим и уже будем выходить к принятию решения на следующий финансовый год. Будем тоже рекомендовать продлить эту практику», — добавил Голубев.

Процесс оформления сертификата занимает до трех месяцев. На каждом этапе сирот сопровождают органы опеки и попечительства, а также местная администрация. После подачи документов выдается сертификат, а процесс приобретения квартиры занимает до 1,5 месяца.

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