Жилищные сертификаты вручили еще двум детям-сиротам в Воскресенске

В рамках региональной программы поддержки детей-сирот и оставшихся без попечения родителей, двое жителей Воскресенска стали счастливыми обладателями жилищных сертификатов. Иван Кудинов и Катрина Извекова получили возможность выбрать и оформить в собственность жилье в любом городском округе Подмосковья.

Иван Кудинов, студент второго курса Раменского дорожно-строительного техникума по специальности «Мастер по ремонту и техническому обслуживанию автомобилей», активно участвует в спортивной жизни, играя в футбольной команде колледжа. Катрина Извекова, обучающаяся на первом курсе Воскресенского колледжа по специальности «Оператор технической поддержки», также не остается в стороне от студенческой жизни, находя время для рисования, плавания и участия в мероприятиях колледжа.

По инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева у детей-сирот появилась возможность самим подбирать себе жилье в любом муниципалитете

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