Подмосковье 17 января 2023, 16:41 Жилищные сертификаты вручили 11 семьям в Химках

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Глава городского округа Химки Дмитрий Волошин вручил 11 семьям жилищные сертификаты. На реализацию государственной программы «Жилище» в округе в 2023 году выделили 76 миллионов рублей. Эти средства направят на улучшение жилищных условий молодых и многодетных семей.

Социальная выплата на приобретение квартиры или строительство собственного дома предоставляется за счет средств федерального, регионального и муниципального бюджетов.

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«Поздравляю с радостным событием! Впереди вас ждут приятные хлопоты по поиску и обустройству нового дома. Всего за последние пять лет мы вручили 45 таких сертификатов. С их помощью можно закрыть ипотеку, купить новую квартиру или начать строительство частного дома. Благодаря государственной программе мы можем оказывать такую поддержку семьям. Это большое подспорье. Счастья вам и благополучия!» — поздравил будущих новоселов глава городского округа Химки Дмитрий Волошин.

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Сертификаты получили две многодетные семьи и девять молодых семей. Все планируют приобрести жилье на территории городского округа.

«Это колоссальная мера поддержки, в которой нуждаются многие семьи. Очень здорово, что вы помогаете нам. Спасибо вам за это огромное», — поблагодарила химчанка Анна Степанова.

Принять участие в программе могут молодые семьи возрастом младше 35 лет, а также многодетные родители, которые воспитывают семь и более детей.

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