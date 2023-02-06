Подмосковье 06 февраля 2023, 15:29 Жилищные инспекторы в Сергиевом Посаде помогли найти хозяина пустующей квартиры и наладить отопление в доме

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В январе этого года в Госжилинспекцию обратилась жительница Сергиева Посада. С начала сезона у женщины частично не работало отопление. Инспекторы поручили управляющей компании разобраться в ситуации и найти владельца пустующей квартиры этажом выше, из-за которого тепло не подавалось в жилье заявительницы.

Инцидент произошел в пятиэтажного доме № 8 на проспекте Красной Армии.

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«Управляющая компания сообщает, что проблема в вышерасположенной квартире, в которой собственники не проживают, но решать проблему с поиском собственников отказывается», — заявила местная жительница.

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Тогда инспекторы связались с управляющей компанией ООО «МосОблЭксплуатация» и поручили найти собственника пустующей квартиры. Его разыскали в конце января, после чего владелец предоставил доступ к отопительной системе. В итоге специалисты наладили нормальную подачу тепла в жилье заявительницы.

«Отопительная система многоквартирного дома, включая трубопроводы и радиаторы в частных квартирах, относится к общему имуществу, и всю работу по ее нормативному содержанию выполняет управляющая организация», — сообщила руководитель Госжилинспекции Подмосковья Ольга Федина.

Она напомнила, что температура в квартире в зимний период не должна опускаться ниже +18 градусов, а в угловых комнатах — не ниже +20. Отклонения от нормы допустимы с полуночи до пяти часов утра, но не более чем на три градуса.

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