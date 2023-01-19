Подмосковье 19 января 2023, 11:45 Жилищные инспекторы решили проблему скользких ступеней в домах на проспекте Мельникова в Химках

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Управляющая компания ООО «Высокие стандарты качества — Сервис» под контролем Госжилинспекции Подмосковья решила проблему скользких ступеней в подъездах трех домов на проспекте Мельникова в Химках.

Специалисты уложили противоскользящее покрытие у входа в домах № 9, 15 и 19. Так, УК обеспечила жителям безопасные условия проживания и доступность пользования общим имуществом.

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«Все эти постулаты закреплены в Жилищном кодексе. Там же четко прописано, что надлежащее содержание общего имущества и благоприятные, безопасные условия проживания в многоквартирном доме обеспечивают управляющие организации», — сообщила руководитель Госжилинспекции Московской области Ольга Федина.

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Управляющим компаниям Подмосковья напоминают о необходимости проведения сезонных работ и обеспечения безопасности и доступности МКД.

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