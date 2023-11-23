Подмосковье 23 ноября 2023, 10:40 Жилищные инспекторы решили более 27 тысяч проблем с горячей водой в Подмосковье с начала года Ремонт системы горячего водоснабжения / Госжилинспекция Московской области

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Госжилинспекция Московской области проконтролировала решение почти 28 тысяч проблем с горячей водой у населения с начала года. Больше всего сигналов поступило из Балашихи, Одинцова и Пушкино.

«Для того, чтобы все пожелания жителей были учтены максимально полно, мы не так давно значительно расширили классификатор работ. Число связанных с ГВС категорий увеличено с пяти до девяти», — сообщила руководитель надзорного ведомства Ольга Федина.

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По просьбам жителей управляющие компании обеспечили прогрев полотенцесушителей в квартирах, привели параметры температуры в нормативное значение, устранили перебои в подаче горячей воды и провели другие необходимые работы.

Федина напомнила, что нормативная температура горячей воды должна находиться в пределах 60-75 градусов. Более низкая температура способствует развитию болезнетворных микроорганизмов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о модернизации системы ЖКХ в регионе.

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